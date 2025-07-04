На Петербург обрушился мощный ливень, молния попала в Лахта Центр. Видео

Дождь обрушится на город и на следующий день.
Сильный ливень и гроза обрушились на Санкт-Петербург. В результате непогоды молния ударила в башню Лахта Центра. Буйство природы попало на видео.
«Согласно прогнозам “Яндекс Погоды”, дождь закончится в течение часа, но к утру вернется снова и будет лить весь день. Полностью тучи развеются только к вечеру завтрашнего дня», — сообщает «Фонтанка» в своем telegram-канале.
Непогода уже повлияла на транспортную ситуацию: жители города массово пожаловались на резкий рост цен на такси. Стоимость поездок увеличилась в два раза.