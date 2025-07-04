Наркоторговца Полянского экстрадируют из Колумбии по требованию Генпрокуратуры

Сообщается, что Полянский с 2008 года стоял во главе подразделения преступной группировки, которая поставляла наркотики в Россию из-за рубежа. Запрещенные вещества перевозили в оборудованных в грузовых авто тайниках и сбывали преимущественно в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях.