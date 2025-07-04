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Наркоторговца Полянского экстрадируют из Колумбии по требованию Генпрокуратуры

По требованию Генпрокуратуры РФ из Колумбии экстрадируют международного наркоторговца.

Источник: Комсомольская правда

В Россию из Колумбии экстрадируют международного наркоторговца. Речь идет о гражданине РФ Владимире Полянском, информирует пресс-служба Генпрокуратуры России.

Сообщается, что Полянский с 2008 года стоял во главе подразделения преступной группировки, которая поставляла наркотики в Россию из-за рубежа. Запрещенные вещества перевозили в оборудованных в грузовых авто тайниках и сбывали преимущественно в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях.

«В 2021 году преступная деятельность пресечена, из незаконного оборота изъято более 131 кг наркотических средств растительного и синтетического происхождения», — сказано в релизе.

Полянский несколько лет скрывался в Колумбии, процесс экстрадиции был многоступенчатым, добавили в пресс-службе.

Ранее в Сочи был задержан наркоторговец с крупной партией синтетических наркотиков.

Тем временем наркоторговцы парализовали крупнейший аэропорт в Бразилии, пытаясь вывезти 150 кг кокаина при помощи множества дронов.

Также сообщалось, что Генпрокуратура России санкционировала экстрадицию в Камбоджу подданного этой страны, обвиняемого в масштабном интернет-вымогательстве. Хенг Ситхи подозревается в получении двух миллионов долларов путем шантажа.