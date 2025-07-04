В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения

В Петербурге вечером в четверг закрыты затворы местной дамбы в связи с угрозой наводнения, проинформировали в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений.
«Для предотвращения морского нагонного наводнения, по распоряжению ЦУКС МЧС, задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Движение затворов на закрытие начато в 20:00 мск 3 июля 2025 года. Положение “закрыто” все затворы заняли в 22:24 мск», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в настоящее время полностью приостановлен «доступ воды» со стороны Финского залива к городу.
Движение судов, которое осуществляется по Кронштадтскому фарватеру, также временно остановили.
По данным синоптиков, в ночь на пятницу в восточной части залива прогнозируется ветер с порывами от 25 до 28 метров в секунду, высота волн составит 2−2,5 метра. Специалисты подчеркнули, что ожидается повышение уровня воды в устье Невы до «критериев наводнения».
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что в городе существует вероятность наводнения.