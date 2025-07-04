В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения

По данным синоптиков, в ночь на пятницу в восточной части залива прогнозируется ветер с порывами от 25 до 28 метров в секунду, высота волн составит 2−2,5 метра. Специалисты подчеркнули, что ожидается повышение уровня воды в устье Невы до «критериев наводнения».