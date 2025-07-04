«Не ведитесь!»: Вера Брежнева призвала не верить сообщениям о ее смерти

В блоге певицы Веры Брежневой появилось сообщение о ее смерти.
— Веры больше нет! Публика прощается с артисткой. Слабонервным не смотреть! Подробности у нас в Telegram-канале, — говорилось в публикации.
Опубликовала этот пост сама бывшая солистка группы «ВИА Гра», так как устала бороться с возмутительными слухами. Брежнева пожаловалась, что такое сообщение разлетелось по интернету, вызвав панику у ее знакомых и фанатов, но ничего общего с действительностью оно не имеет.
— Пока вы переходите по ссылке, это будет работать! Не ведитесь! И не пересылайте мне, не распространяйте такой контент! — обратилась звезда к подписчикам в соцсети.
Вера Брежнева во время концерта в Кишинева 24 июня споткнулась и чуть не упала со сцены. В этот момент выяснилось, что она исполняла свои композиции под фонограмму, поскольку песня продолжала играть. Артитска отреагировала на инцидент со смехом и продолжила выступление.
11 июля прошлого года в Сети распространилось видео с одного из концертов певицы Ольги Бузовой, которой пришлось петь свою песню без помощи фонограммы — она по неизвестным причинам не сработала. На записи слышно, как она начинает петь, попадает мимо нот, а ее голос дрожит.