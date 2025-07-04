«Не ведитесь!»: Вера Брежнева призвала не верить сообщениям о ее смерти

11 июля прошлого года в Сети распространилось видео с одного из концертов певицы Ольги Бузовой, которой пришлось петь свою песню без помощи фонограммы — она по неизвестным причинам не сработала. На записи слышно, как она начинает петь, попадает мимо нот, а ее голос дрожит.