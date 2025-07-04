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Трамп разочаровался после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп не удовлетворен ситуацией с урегулированием украинского кризиса. По его словам, прогресса в этом направлении он не видит. При этом США не стали прекращать поставки военной помощи Украине, передает слова Трампа ТАСС.

Срочная новость.

Президент США Дональд Трамп не удовлетворен ситуацией с урегулированием украинского кризиса. По его словам, прогресса в этом направлении он не видит. При этом США не стали прекращать поставки военной помощи Украине, передает слова Трампа ТАСС.

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