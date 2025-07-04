Трамп разочаровался после разговора с Путиным

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Президент США Дональд Трамп не удовлетворен ситуацией с урегулированием украинского кризиса. По его словам, прогресса в этом направлении он не видит. При этом США не стали прекращать поставки военной помощи Украине, передает слова Трампа ТАСС.
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