Риелтор перечислил квартиры, покупка которых может обернуться проблемами

При покупке квартиры следует внимательно изучить жилье, и речь не всегда идет о ремонте или транспортной доступности. Иногда дальнейшие проблемы может вызвать наличие перепланировки, об этом сообщил в беседе с изданием «Газета.Ru» риелтор Владимир Шмелев.
— Нарушения в планировке вызывают у покупателей тревогу: при обнаружении такого факта возможны штрафы, а в отдельных случаях — обязательства по восстановлению прежнего состояния. Такие объекты часто требуют значительного дисконта, — отметил специалист.
Он уточнил, что также следует обращать внимание на ошибки в документах, отсутствие обязательных согласий (например, от супругов). Дело в том, что подобные юридические тонкости увеличивают риск признания сделки недействительной.
Ранее 360.ru сообщил, что основными факторами для торга при покупке квартиры, помимо неузаконенной перепланировки, могут быть отсутствие ремонта, расположение на первом этаже, задолженность по коммунальным услугам, наличие несовершеннолетнего собственника.
Покупка квартиры на этапе строительства может быть даже более рискованной, передает RT. Здесь также важно тщательно проверять документы, статус земли, судебную историю застройщика и качество ранее построенных объектов.