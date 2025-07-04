Риелтор перечислил квартиры, покупка которых может обернуться проблемами

При покупке квартиры следует внимательно изучить жилье, и речь не всегда идет о ремонте или транспортной доступности. Иногда дальнейшие проблемы может вызвать наличие перепланировки, об этом сообщил в беседе с изданием «Газета.Ru» риелтор Владимир Шмелев.