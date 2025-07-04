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От инсульта до депрессии: названы опасные последствия недосыпа

Также регулярный недосып может привести к быстрому набору веса.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный недостаток сна способен серьезно повлиять на работу всего организма и спровоцировать серьезные заболевания. Об этом заявил в разговоре с изданием «РИАМО» врач-сомнолог Максим Новиков.

— В случае хронического недосыпа у человека увеличивается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и гипертонии, происходит ослабление иммунной системы, увеличивается риск развития диабета второго типа, — объяснил доктор.

Медик уточнил, что недостаток сна может вызвать депрессию и тревожные расстройства, повышение уровня стресса и раздражительности, а также негативно сказаться на внимании и памяти.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что многие люди мечтают похудеть, но при этом они не подозревают, насколько взаимосвязаны метаболизм и ночной отдых. Помимо того что последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна, также важно высыпаться. Регулярный недосып может привести к быстрому набору веса, ведь недостаток сна повышает чувство голода. А это приводит к перееданию.