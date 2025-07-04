От инсульта до депрессии: названы опасные последствия недосыпа

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что многие люди мечтают похудеть, но при этом они не подозревают, насколько взаимосвязаны метаболизм и ночной отдых. Помимо того что последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна, также важно высыпаться. Регулярный недосып может привести к быстрому набору веса, ведь недостаток сна повышает чувство голода. А это приводит к перееданию.