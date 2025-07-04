Росфинмониторинг внес в список террористов 14-летнего подростка

Подросток из Оренбурга стал самым юным официально признанным в России террористом. Амир Шагатов* попал в список Росфинмониторинга. Об этом гласят данные, опубликованные на сайте ведомства.
Амир Шагатов* родился 13 апреля 2011 года. Сейчас ему всего 14 лет. При этом молодой человек уже значится в числе террористов и экстремистов.
С момента внесения в список Росфинмониторинга он не может принимать участия в выборах, распространять любую информацию в интернете, пользоваться рядом финансовых услуг. Подростку также запрещено организовывать публичные мероприятия.
Ранее стали известны подробности по делу о теракте в «Крокус сити холле». Лишь один из четырех фигурантов признал вину в полной мере и раскаялся в содеянном.
*- внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.