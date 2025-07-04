Чем заменить чипсы: врач назвал здоровую альтернативу

Чипсы не приносят пользы для организма, не дают энергии и совсем не содержат витаминов. Зато вреда от них не мало — огромное количество калорий, соли и масла превращают продукт в канцероген. Чем можно заменить чипсы, сообщил в разговоре с «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.