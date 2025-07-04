Чем заменить чипсы: врач назвал здоровую альтернативу

Чипсы не приносят пользы для организма, не дают энергии и совсем не содержат витаминов. Зато вреда от них не мало — огромное количество калорий, соли и масла превращают продукт в канцероген. Чем можно заменить чипсы, сообщил в разговоре с «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.
— Альтернатива чипсам — орехи, фруктовые чипсы (сушеные фрукты), ржаные сухарики. Однако, важно есть в меру, — посоветовал доктор.
Медик добавил, что скорее всего, побороть привычку употреблять чипсы поначалу будет не просто, так как усилители аромата и вкуса могут формировать стойкую зависимость.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что исследование показало, что женщины, ежедневно потребляющие 40 мг акриламида (это количество содержится всего в одной пачке чипсов), в 2 раза больше подвержены риску развития рака шейки матки или яичников, чем женщины, потребляющие меньшее количество акриламида. Акриламид — это канцероген, который образуется в продуктах во время термической обработки.