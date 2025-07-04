В Москве задержали вора в законе — азербайджанца Сулейманова Бакинского

Через несколько дней в редакции Sputnik Азербайджан прошли обыски, главу агентства Игоря Картавых и шеф-редактор Евгения Белоусова задержали, как и еще восемь граждан России. Их подозревают в незаконной транспортировке наркотиков и в киберпреступлениях. Судя по кадрам из суда, россияне сильно избиты, Баку не дает дипломатам встретиться с задержанными. Консул смог добиться свидания только с Картавых и Белоусовым.