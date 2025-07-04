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Как помочь малышу при прорезывании зубов: советы доктора

Стоматолог Маруфиди посоветовала изменить рацион малыша при прорезывании зубов.

Источник: Комсомольская правда

Период, когда у ребенка начинают прорезываться зубки, часто связан со стрессом и недомоганием. Советами о том, как облегчить этот период для малыша, поделилась в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди.

— Важно пересмотреть рацион в этот период. Кормить ребенка нужно небольшими порциями и не настаивать на приеме пищи, если он капризничает. Также следует обильно пить в этот период, — цитирует изданием доктора.

По ее словам, в данный период не рекомендует вводить в рацион малыша новые продукты, так как они могут спровоцировать аллергические реакции, что лишь усугубит состояние ребенка.

Ранее RT сообщил, что профилактику кариеса у детей нужно начинать с появлением первого зуба, в этот же период следует проходить регулярные осмотры у стоматолога.

Кстати, если у родителей была склонность к разрушению зубов, то у ребенка эмаль также может быть уязвимой, передает 360.ru.