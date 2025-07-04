Как помочь малышу при прорезывании зубов: советы доктора

Период, когда у ребенка начинают прорезываться зубки, часто связан со стрессом и недомоганием. Советами о том, как облегчить этот период для малыша, поделилась в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди.