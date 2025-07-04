Кинолог рассказал, в каком возрасте начинать дрессировку щенка

Дрессировать щенка необходимо начинать с самого раннего возраста. Конечно, речь не идет о выполнении сложных трюков, однако, обучение простым командам следует начинать в момент, когда барбос попадает в дом, такой совет озвучил в разговоре с «РИАМО» кинолог Владимир Голубев.
— Сперва речь идет о базовых вещах. Питомца проще научить чему-то именно в раннем возрасте. В это же время проходит процесс социализации, который важно не упустить, — объяснил эксперт.
Он уточнил, что подросшую собаку научить или переучить будет намного сложнее. При этом, если что-то и вызывает сложности, всегда можно обратиться к специалистам в зависимости от ситуации: к ветеринару или кинологу.
Ранее 360.ru сообщил, что при дрессировки собаки важно не бояться избаловать питомца проявлениями любви. Кинологическая практика показывает: собака должна получать похвалу за любое правильное действие. При этом не следует закреплять нежелательные поступки животного.
Серьёзной ошибкой в воспитании собаки эксперты называют отсутствие эмоциональной связи между хозяином и питомцем. Собака тонко чувствует равнодушие владельца, что негативно сказывается на её психологическом состоянии, передает RT.