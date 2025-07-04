Охотник за спутниками: Почему «Космос-2558» на орбите так напугал Пентагон

На Западе уже много лет говорят о том, что Россия готовится к звёздным войнам. В 2018 году сообщалось, что на орбиту выведены «Космос-2491», 2499, 2504 и 2519. Все они якобы тоже спутники-убийцы. У Советского Союза действительно был спутник, способный уничтожать другие объекты. Но в 1993 году его самого не стало.