В список террористов внесли подростка 2011 года рождения

Росфинмониторинг обновил свой список террористов и экстремистов, включив в него подростка Амира Шагатова. Информация о нем была опубликована на официальном сайте ведомства.
Амир Шагатов родом из Оренбурга, его дата рождения — 13 апреля 2011 года. Он стал самым молодым участником данного перечня.
Перечень экстремистов и террористов представляет собой список организаций и физических лиц, в отношении которых имеются данные о причастности к экстремистской или террористической деятельности. Ведение этого списка осуществляет Росфинмониторинг.
Согласно действующему законодательству, у включенных в список лиц и организаций блокируются банковские счета и приостанавливается их обслуживание.
Кроме того, как сообщает «Бел.ru», 1 июля в список Росфинмониторинга попали трое белгородцев младше 20 лет. Самому младшему из них — 15 лет, он родом из Старого Оскола. Остальные двое — подростки 17 и 19 лет.
Ранее шесть вторгшихся в Курскую область боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов.