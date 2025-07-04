Уравняют с Героями труда: В Госдуму внесли проект о льготах для матерей-героинь

Предполагается, что матери-героини (женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей) получат льготы по оказанию медпомощи, протезированию зубов, коммунально-бытовому обслуживанию, в том числе они могут быть освобождены от оплаты жилья и коммунальных услуг. Также они смогут бесплатно получить участок земли и бесплатно пройти профессиональное обучение или допобразование.