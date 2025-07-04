Уравняют с Героями труда: В Госдуму внесли проект о льготах для матерей-героинь

Россиянкам, удостоенным звания «Мать-героиня», могут предоставить набор льгот, эквивалентный тем, что получают Герои Труда. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму российским правительством. Текст проекта размещен в думской электронной базе и доступен здесь.
Предполагается, что матери-героини (женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей) получат льготы по оказанию медпомощи, протезированию зубов, коммунально-бытовому обслуживанию, в том числе они могут быть освобождены от оплаты жилья и коммунальных услуг. Также они смогут бесплатно получить участок земли и бесплатно пройти профессиональное обучение или допобразование.
При этом документ предусматривает право на получение ежемесячной денежной выплаты вместо льгот в натуральном виде.
Подробнее о новых льготах для матерей-героинь рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании кабмина. В частности, он заявил, что женщины со званием «Мать-героиня» вместе с пенсией получат ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тысяч рублей.
Тем временем жительница Красноярского края Антонида Акинина получила звание «Мать-героиня». У женщины 13 родных детей, 30 внуков и три правнука.