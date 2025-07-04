Названы главные ошибки в дрессировке щенков

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что приучать щенка к шлейке или поводку нужно постепенно — не на улице, а дома. Для малыша квартира, где он живет вместе с вами — самое комфортное место на земле, поэтому привыкнуть к поводку здесь ему будет проще. Научите щенка самым важным командам, без которых на прогулке не обойтись: «Ко мне!», «Вперед», «Тихо», «Сидеть» и «Нельзя».