Названы главные ошибки в дрессировке щенков

Некоторые собаководы недоумевают, почему у них не получается социализировать питомца или обучить простым командам. Дело может быть в том, что хозяин ненамеренно поощряет нежелательное поведение щенка, об этом подробно рассказал изданию «РИАМО» кинолог Владимир Голубев.
— Самая распространенная ошибка — подкрепление нежелательного поведения у щенка, причем хозяин может даже делать это ненамеренно. Например, собака лает на звонок, собаковод пытается ее успокоить, берет на руки, отвлекает лакомством. Правильнее мягко, но строго пресекать подобное поведение, — объяснил специалист.
Он добавил, что в некоторых случаях лучшим решением будет почти никак не реагировать, например, во время грозы — чтобы у питомца не закрепился страх. Так собака поймет, что хозяина это нисколько не беспокоит, а значит, и переживать нечего.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что приучать щенка к шлейке или поводку нужно постепенно — не на улице, а дома. Для малыша квартира, где он живет вместе с вами — самое комфортное место на земле, поэтому привыкнуть к поводку здесь ему будет проще. Научите щенка самым важным командам, без которых на прогулке не обойтись: «Ко мне!», «Вперед», «Тихо», «Сидеть» и «Нельзя».