Куда сходить в Самаре в выходные: афиша с мероприятиями и развлечениями на 5 и 6 июля

Стилист Ваня (Naked Boots) расскажет, что такое базовый гардероб, как подходить к покупке сникеров осознанно и вообще — стоит ли тратить на них деньги. Его выступление — это разговор о стиле, смысле и выборе в эпоху бесконечного потребления. А Коля Волков из Queens проведёт визуальную лекцию об истории Adidas в СССР и о том, как кроссовки стали частью культурного кода целых поколений.