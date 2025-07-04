Куда сходить в Самаре в выходные: афиша с мероприятиями и развлечениями на 5 и 6 июля

В еженедельной подборке мы собрали главные события выходных 5 и 6 июля. В программе — творческие пленэры, экскурсии по историческим местам, концерты классической и современной музыки, показы фильмов под открытым небом, выставки и мастер-классы. В подборке вы найдете всё, чтобы спланировать выходные и выбрать событие по душе.
Городской пленэр «Художник в натуре» (16+) с Мариной Нико.
Когда: 5 июля, 11:00. Где: двор Кинохроники, ул. Молодогвардейская 66.
Во время пленэра от Третьяковки Марина Нико не только покажет, но и научит работать в редкой технике монотипии — уникальной форме отпечатка, где каждая работа создаётся вручную и не подлежит повторению. Это живопись, эстамп и графика в одном формате.
Художница Марина Нико — яркий представитель современного реализма. В своих проектах она соединяет фигуративную живопись с авторскими объектами, созданными из самых разных материалов. Вдохновляется темпом и переменами техногенного мира — и тем, как они отражаются на человеке.
Вход — по билетам.
Пешеходная экскурсия (12+) «Ближайшая ЗаВолга» от Музея-галереи «Заварка».
Когда: 5 июля, 14:00. Где: ул. Самарская, 207.
Участники посетят село Рождествено, старинную церковь, усадьбу графа Орлова-Давыдова, а также увидят мозаичные панно и другие достопримечательности. Экскурсию проведет Олег Баулин.
Вход — по билетам.
Концерт «Скрипка, тромбон и рояль» (12+) в Музее Модерна.
Когда: 5 июля, 16:00. Где: ул. Фрунзе, 159.
В этот вечер слушателей ждет изящная программа камерной музыки, в которой сольные партии исполнят пианист Николай Фефилов — солист Самарской филармонии и доцент СГИК, скрипачка Мария Брод и тромбонист Михаил Ходош — лауреаты всероссийских и международных конкурсов. В концерте прозвучат произведения Грига, Шумана, Крейслера, Форе, Чайковского, Бернстайна и Ваксмана.
Вход — по билетам.
Показ фильма Бакура Бакурадзе «Снег в моем дворе» (16+) в Третьяковке.
Когда: 5 июля, 18:00. Где: ул. Ново-садовая, 149.
Фильм рассказывает о двух мужчинах — Гиви и Леване, которые после тридцатилетнего перерыва возобновляют общение через социальные сети. Один живёт в Москве, другой — в Тбилиси. Их объединяют общие воспоминания и стремление понять собственное прошлое.
Вход — по билетам.
Паблик-ток «Как выбрать кроссовки?» (16+) на Станкозаводе.
Когда: 5 июля, 17:00. Где: ул. Куйбышева, 128а.
Стилист Ваня (Naked Boots) расскажет, что такое базовый гардероб, как подходить к покупке сникеров осознанно и вообще — стоит ли тратить на них деньги. Его выступление — это разговор о стиле, смысле и выборе в эпоху бесконечного потребления. А Коля Волков из Queens проведёт визуальную лекцию об истории Adidas в СССР и о том, как кроссовки стали частью культурного кода целых поколений.
Вход — свободный.
Конференция (16+) SMM-CON на Станкозаводе.
Когда: 5 июля, 12:00. Где: ул. Куйбышева, 128а.
Агентство «ЛАДЫ» проведёт SMM-CON — большую конференцию для всех, кто работает в креативной digital-среде: от smm-специалистов до рилсмейкеров и визуализаторов. Участников ждёт насыщенный день с лекциями, воркшопами, нетворкингом и подарками.
Настя Voice расскажет, как создавать визуал, который отражает суть бренда, Лена Солодкова объяснит, за какими метриками следить в 2025 году, а Карина Карица поделится практикой продвижения через Reels.
В завершение выступит KROSHSTYLE с разбором блогеров, с которыми сотрудничают бренды. Будет и игра-нетворкинг, где каждый сможет найти свою команду, и уютный велком-дринк от WhiteCup.
Вход — свободный. Требуется предварительная регистрация.
Показы в кинотеатре под открытым небом «Филин».
Когда: 5−6 июля. Где: 4-ая очередь набережной.
На этой неделе на набережной у «Ладьи» продолжает работу бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин».
5 июля (суббота):
17:00 — 18:35 — «Девочка ищет отца» (1959 г., 0+);18:45 — 20:10 — «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966 г., 6+);20:20 — 22:25 — «Терминал» (2004 г., 16+).
6 июля (воскресенье) — Детский день:
16:30 — 17:10 — мультфильмы: «Малыш и Карлсон» (1968 г., 0+), «Карлсон вернулся» (1970 г., 0+);17:20 — 18:35 — «Королевство кривых зеркал» (1963 г., 12+);18:45 — 20:15 — «Баба Яга спасает мир» (2023 г., 6+);20:25 — 22:20 — «Как стать принцессой» (2001 г., 12+).
Вход — свободный.
Выставка «Статика в динамике» (0+) в галерее «Новое пространство».
Когда: 5−6 июля. Где: пр. Ленина, 14А.
В экспозиции представлены скульптуры и гобелены Ивана и Ольги Мельниковых. Работы художников отражают гармонию противоположностей — земля и вода, ветер и скала, покой и воля. Выставка приглашает зрителей увидеть парадокс единства движения и статичности, раскрывая глубину и многообразие смыслов. Организаторы подчёркивают, что искусство — это пространство для личного отклика и вдохновения, способное разрушить уныние и открыть красоту в противоречиях.
Вход — свободный.
Выставка «Осторожно, хрупкое!» (12+) в «ЗИМ Галерее».
Когда: 5−6 июля. Где: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155.
Проект собрал серию портретов и автопортретов, в которых автор исследует тонкие, почти невидимые грани внутреннего мира человека — его идентичность, уязвимость и личные границы. Кабачек работает в технике масляной живописи, придерживаясь современного реализма. Её герои — студенты Самарского художественного училища, чьи истории становятся частью повествования на холсте.
Вход — свободный.
Выставка «Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2025» (0+) в Детской картинной галерее.
Когда: 5−6 июля. Где: ул. Куйбышева, 139.
На экспозиции впервые представят 14-ю коллекцию костюмных кукол Ольги Бакановой. Также будут показаны куклы в стиле Возрождения и выставка работ детей от 5 до 17 лет. Экспозиция продлится до 9 ноября.
Вход — по билетам.
Творческое занятие «Рисунок в саду: огород» (6+) в детском музее «Зеленка».
Когда: 6 июля, 15:00. Где: ул. Фрунзе, 159.
Вместе с Вейсом участники отправятся исследовать приусадебный сад и огород, наблюдая за деталями и превращая находки в творческие зарисовки прямо на бумаге. Рисовательные навыки не обязательны — важнее внимание к окружающему и готовность пробовать новое. Здесь не оценивают «правильность», а ценят интерес к миру и смелость экспериментировать.
Вход —по билетам. Сопровождающим взрослым билеты не нужны.
Концерт (0+) поэтико-музыкального проекта LOVALOVA в Сквере Эльдара Рязанова.
Когда: 6 июля, 19:00. Где: ул. Фрунзе, 120.
Программа OTTEPEL«будет посвящена культуре 1960-х годов. В выступлении примут участие актрисы Ольга Жукова, Анастасия Ермилина, Джамиля Билялова и баянистка Татьяна Лизунова. Прозвучат стихи и песни поэтов эпохи “оттепели”: Рождественского, Ахмадулиной, Бродского, Тарковского, Тушновой и Вознесенского. Организаторы обещают атмосферу любви, искренности и свободы.
Вход — свободный.
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