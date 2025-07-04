Врач перечислил правила помощи при укусе гадюки

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что гадюка может обитать вблизи водоёмов, в зарослях травы, на камнях и бревнах, а также на лесных тропинках и полянах, в заброшенных постройках. Характерной особенностью этой змеи является зигзагообразный узор на спине. Окраска гадюки может варьироваться от серой до коричневой, черной.