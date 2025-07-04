Врач перечислил правила помощи при укусе гадюки

При укусе гадюки пострадавшему требуется немедленно вызвать скорую помощь, однако до прибытия на место медиков следует обеспечить пациенту покой и давать побольше воды. Эти и другие правила оказания первой помощи при укусе озвучила в беседе с «Газетой.Ru» профессор кафедры медицины катастроф Марина Костюченко.
— Первое, что нужно сделать, это обеспечить покой пострадавшему и вызвать скорую. Уложите пострадавшего в горизонтальное положение, минимизировав движения для замедления распространение яда. К области повреждения приложите холодный предмет, бутылку воды или криопакет из аптечки, — посоветовала доктор.
Кроме того, медик рекомендовала пить побольше воды после укуса, это поможет снизить концентрацию токсинов в крови.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что гадюка может обитать вблизи водоёмов, в зарослях травы, на камнях и бревнах, а также на лесных тропинках и полянах, в заброшенных постройках. Характерной особенностью этой змеи является зигзагообразный узор на спине. Окраска гадюки может варьироваться от серой до коричневой, черной.
Эксперты советуют не приближаться к змеям при случайной встрече, а выезжая на природу или в лес, выбирать высокую обувь, передает 360.ru.