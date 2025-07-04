В России официально сократят рабочую неделю

Это, по словам парламентариев, благоприятно сказывается на удовлетворенности сотрудника своим местом работы, повышает производительность труда. Отмечается и рост мотивации работников, которые готовы выполнить поставленные задачи в более короткие сроки. Также нововведение позволит улучшить качество жизни россиян и будет способствовать сохранению их здоровья, резюмировали авторы законопроекта.