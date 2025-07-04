В России официально сократят рабочую неделю

Инициативная группа депутатов Госдумы собирается внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который предусматривает повсеместное сокращения рабочего дня в пятницу на один час. Об этом сообщает РИА Новости.
«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 95 Кодекса, согласно которому накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной рабочей неделе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени», — говорится в документе.
Авторы инициативы отмечают, что подобное действие не предусмотрено законодательством. И запрета на сокращение рабочего дня нет. В России, по данным депутатов, лишь треть компаний и организаций сокращают рабочую пятницу на час.
Это, по словам парламентариев, благоприятно сказывается на удовлетворенности сотрудника своим местом работы, повышает производительность труда. Отмечается и рост мотивации работников, которые готовы выполнить поставленные задачи в более короткие сроки. Также нововведение позволит улучшить качество жизни россиян и будет способствовать сохранению их здоровья, резюмировали авторы законопроекта.