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Минфин США: Вашингтон установит пошлины в 10% в отношении около 100 стран

Трамп намерен «поощрить тех, кто ведёт переговоры добросовестно».

Источник: Аргументы и факты

США введут таможенную пошлину в размере десять процентов в отношении государств, которые осуществляют торговые переговоры с американской стороной «добросовестно», проинформировал министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент.

«Президент хочет поощрить тех, кто ведёт переговоры добросовестно. Я думаю, что будет около 100 стран, которые получат минимальную ответную пошлину в десять процентов, а дальше мы посмотрим», — сказал он.

Комментарий прозвучал в интервью Bloomberg TV.

Кроме того, министр выразил мнение, что в ближайшее время можно ожидать «череду сделок» Вашингтона с другими странами.

Напомним, в апреле текущего года президент Соединённых Штатов Дональд Трамп установил таможенные пошлины на продукцию государств и территорий. «Универсальные тарифы» в размере десять процентов вступили в силу 5 апреля, а «индивидуальные» — 9 апреля.

Кроме того, 9 апреля Трамп рассказал о временной отсрочке (на 90 дней) введения ряда ответных мер. В Вашингтоне уточнили, что это связано с проведением переговоров по вопросам торговли.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты увеличат таможенные пошлины на импортную сталь с текущих 25 процентов до 50 процентов.

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