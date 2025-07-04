Минфин США: Вашингтон установит пошлины в 10% в отношении около 100 стран

США введут таможенную пошлину в размере десять процентов в отношении государств, которые осуществляют торговые переговоры с американской стороной «добросовестно», проинформировал министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент.
«Президент хочет поощрить тех, кто ведёт переговоры добросовестно. Я думаю, что будет около 100 стран, которые получат минимальную ответную пошлину в десять процентов, а дальше мы посмотрим», — сказал он.
Комментарий прозвучал в интервью Bloomberg TV.
Кроме того, министр выразил мнение, что в ближайшее время можно ожидать «череду сделок» Вашингтона с другими странами.
Напомним, в апреле текущего года президент Соединённых Штатов Дональд Трамп установил таможенные пошлины на продукцию государств и территорий. «Универсальные тарифы» в размере десять процентов вступили в силу 5 апреля, а «индивидуальные» — 9 апреля.
Кроме того, 9 апреля Трамп рассказал о временной отсрочке (на 90 дней) введения ряда ответных мер. В Вашингтоне уточнили, что это связано с проведением переговоров по вопросам торговли.
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты увеличат таможенные пошлины на импортную сталь с текущих 25 процентов до 50 процентов.