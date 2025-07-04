Слишком светлые офисы вредят зрению: вот что рассказала офтальмолог

Слишком яркое освящение, глянцевые поверхности и преобладающий белый цвет в офисе способны вызывать переутомление глаз сотрудников. Об этом предупредила в разговоре с изданием «Газета.Ru» офтальмолог Хадижат Сулейманова.
— Светлые помещения с белыми стенами и интенсивным освещением усиливают отражения и блики. Это напрягает мышцы глаза, ускоряет утомление. Отсутствие визуальных акцентов усиливает нагрузку на зрение, — объяснила доктор.
Врач перечислила основные признаки переутомления глаз: это сухость или слезотечение, чувство песка, размытость зрения, тяжесть в глазах, головные боли и светочувствительность.
По данным 360.ru, работа за ярким экраном в темном помещении очень сильно утомляет глаза из-за постоянной фокусировки на объектах разной освещенности.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил о первых признаках ухудшения зрения, которые могут указывать на начало серьёзных заболеваний. Это может быть временное затуманивание зрения, потеря контрастности или появление мушек перед глазами. А также жжение, покраснение и ощущение песка в глазах.