Слишком светлые офисы вредят зрению: вот что рассказала офтальмолог

Ранее телеканал «Царьград» сообщил о первых признаках ухудшения зрения, которые могут указывать на начало серьёзных заболеваний. Это может быть временное затуманивание зрения, потеря контрастности или появление мушек перед глазами. А также жжение, покраснение и ощущение песка в глазах.