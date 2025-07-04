Сестра актера Майкла Мэдсена опубликовала письмо после новостей о его смерти

— Он был громом и бархатом. Озорство, окутанное нежностью. Поэт, притворяющийся преступником. Отец, сын, брат — противоречивые черты, смягченные любовью, которая оставила свой след. Мы оплакиваем не общественного деятеля, мы оплакиваем не миф, а плоть, кровь и свирепое сердце. Того, кто бурно и ярко прожил свою жизнь, словно в огне, — говорится в ее посте.