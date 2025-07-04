Сестра актера Майкла Мэдсена опубликовала письмо после новостей о его смерти

Младшая сестра американского актера Майкла Мэдсена, Вирджиния Мэдсен, отдала дань уважения брату после его смерти в возрасте 67 лет — она опубликовала трогательное письмо в социальной сети.
63-летняя Вирджиния рассказала, что они с Майклом поддерживали друг друга на протяжении всей своей карьеры в Голливуде.
— Он был громом и бархатом. Озорство, окутанное нежностью. Поэт, притворяющийся преступником. Отец, сын, брат — противоречивые черты, смягченные любовью, которая оставила свой след. Мы оплакиваем не общественного деятеля, мы оплакиваем не миф, а плоть, кровь и свирепое сердце. Того, кто бурно и ярко прожил свою жизнь, словно в огне, — говорится в ее посте.
Она отметила, что будет скучать по их шуткам, смеху и его голосу.
— Я буду скучать по тому мальчику, которым он был до того, как стал легендой. Я буду скучать по своему старшему брату, — написала сестра артиста.
Вирджиния Мэдсен добавила, что позже она с родственниками расскажет, как они планируют попрощаться с актером.
Майкл Мэдсен умер 3 июля от остановки сердца, сообщил его менеджер Рон Смит. Тело артиста нашли в его доме в Малибу, при этом полиция не рассматривает версию с насильственной смертью.