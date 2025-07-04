Трамп заявил, что не видит прогресса в ситуации вокруг Украины

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины, он уточнил, что в ней «отсутствует прогресс».
Комментарий прозвучал после беседы Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
«Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен. Прогресса в урегулировании конфликта нет», — сказал Трамп.
Напомним, накануне состоялся разговор Путина и Трампа, они говорили по телефону. Помощник президент РФ Юрий Ушаков рассказал, что беседа продолжалась около часа.
По словам Ушакова, переговоры носили деловой, а также предметный характер. Он добавил, что Путин и Трамп договорились поддерживать дальнейшие контакты.
Директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о начале новой главы после телефонного разговора между Путиным и Трампом.