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Трамп заявил, что не видит прогресса в ситуации вокруг Украины

Трамп уточнил, что недоволен ситуацией вокруг Украины.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины, он уточнил, что в ней «отсутствует прогресс».

Комментарий прозвучал после беседы Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

«Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен. Прогресса в урегулировании конфликта нет», — сказал Трамп.

Напомним, накануне состоялся разговор Путина и Трампа, они говорили по телефону. Помощник президент РФ Юрий Ушаков рассказал, что беседа продолжалась около часа.

По словам Ушакова, переговоры носили деловой, а также предметный характер. Он добавил, что Путин и Трамп договорились поддерживать дальнейшие контакты.

Директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о начале новой главы после телефонного разговора между Путиным и Трампом.

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