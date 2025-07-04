Афиша на июль-2025 в Москве: Лучшие фестивали от индийского до джазового

5 июля на праздник в поддержку развития велосипедной культуры, активного образа жизни и альтернативного транспорта велолюбители выйдут в необычных костюмах, украсят велосипеды неоновыми лентами и фонариками. Тема этого года — «Огни Москвы». Для удобства и безопасности участников в этом году начало заезда разделено на два временных интервала: в 21:00 и 22:00. Приехать в стартовый городок нужно будет к выбранному времени. Развлекательная программа продлится четыре часа и завершится в полночь.