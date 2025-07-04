В ГД попробуют сократить рабочий день в пятницу ради россиян

Законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня в пятницу внесет депутат Нилов.
Депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о сокращении на один час рабочего дня накануне выходных при пятидневной рабочей неделе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на текст документа, поступившего в распоряжение агентства.
«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 95 Трудового кодекса, согласно которому накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной рабочей неделе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени», — говорится в сопроводительных материалах. Цитата по РИА Новости.
Авторы инициативы поясняют, что действующее законодательство не предусматривает сокращения рабочего дня перед выходными, однако и не содержит прямого запрета на подобные меры при условии соблюдения недельной нормы труда. Многие работодатели уже вводят сокращенную пятницу для сотрудников, придерживаясь 40-часовой рабочей недели.
По оценке инициаторов, этот подход способствует росту удовлетворенности персонала и позволяет работникам лучше восстановиться к началу новой недели. Кроме того, работодатели отмечают повышение эффективности и производительности труда: сотрудники мотивированы выполнить больше задач за сокращенное время.
Ранее в 2025 году россияне уже сталкивались с изменениями в рабочем графике из-за праздничных переносов: в июне и ноябре рабочая неделя увеличивалась до шести дней, а дополнительные выходные предоставлялись за счет праздников. Тогда сотрудники могли выбирать между повышенной оплатой за работу в выходные или дополнительным днем отдыха, что регулируется статьей 153 Трудового кодекса РФ.