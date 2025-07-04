В ГД попробуют сократить рабочий день в пятницу ради россиян

Ранее в 2025 году россияне уже сталкивались с изменениями в рабочем графике из-за праздничных переносов: в июне и ноябре рабочая неделя увеличивалась до шести дней, а дополнительные выходные предоставлялись за счет праздников. Тогда сотрудники могли выбирать между повышенной оплатой за работу в выходные или дополнительным днем отдыха, что регулируется статьей 153 Трудового кодекса РФ.