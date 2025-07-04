«Все равно не примут»: Фетисов жестко прошелся по погасившей долги в РФ Исинбаевой

Ранее, 28 июня, операции по банковским счетам Елены Исинбаевой были приостановлены из-за долга перед ФНС в размере 818 тысяч рублей. Вячеслав Фетисов тогда отмечал, что спортсменка должна самостоятельно отвечать за свое финансовое состояние, и подчеркивал, что его отношение к ней изменилось после ее отъезда из России.