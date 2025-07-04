Life.ru узнал у врача, существует ли аллергия на секс и от чего появляются симптомы

«Автор упоминает кожные пробы и анализ IgE как методы диагностики. Но: кожные тесты с семенной жидкостью сложны и редко применяются в практике. Золотой стандарт — исчезновение симптомов при использовании презерватива, что не исключает другие причины (например, реакцию на лубриканты или латекс). Некоторые утверждают, что у женщин с аллергией на собак (белок Can f 5) может быть реакция на сперму из-за схожести с ПСА (простатспецифическим антигеном). Хотя такие случаи описаны, они крайне редки и не объясняют гипотетические 12%», — рассказал медик.