Ребенка 14 лет признали террористом в России

Подросток Амир Шагатов, уроженец Оренбурга, внесен в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности Росфинмониторинга. Мальчику, судя по данным ведомства, 14 лет, а родился он в апреле 2011 года. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Росфинмониторинга 3 июля. Согласно опубликованным данным, Шагатов стал самым молодым участником списка.