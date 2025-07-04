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Ребенка 14 лет признали террористом в России

Подросток Амир Шагатов, уроженец Оренбурга, внесен в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности Росфинмониторинга. Мальчику, судя по данным ведомства, 14 лет, а родился он в апреле 2011 года. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Росфинмониторинга 3 июля. Согласно опубликованным данным, Шагатов стал самым молодым участником списка.

В перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга попал 14-летний мальчик.

Подросток Амир Шагатов, уроженец Оренбурга, внесен в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности Росфинмониторинга. Мальчику, судя по данным ведомства, 14 лет, а родился он в апреле 2011 года. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Росфинмониторинга 3 июля. Согласно опубликованным данным, Шагатов стал самым молодым участником списка.

Ведомство формирует и обновляет этот список на основании решений правоохранительных органов и судов о причастности лиц к экстремистской или террористической деятельности. «В отношении лиц, включенных в перечень, применяются финансовые ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Добавление в перечень означает блокировку счетов и запрет на осуществление финансовых операций. Для несовершеннолетних ограничения могут касаться распоряжения средствами, перевода денежных средств, открытия счетов и вкладов.