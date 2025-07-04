Экс-президент Польши Лех Валенса попал в госпиталь, его срочно прооперировали

Экс-президент Польши Лех Валенса госпитализирован, ему сделали операцию. Об этом проинформировал помощник бывшего польского лидера Марек Качмар.
«Он перенес операцию, которую планировал на другой срок, но возникла необходимость провести ее сейчас. Сегодня он не покинет госпиталь», — цитирует Качмара РИА Новости.
Помощник Валенсы уточнил, что политик находится в одной из больниц Варшавы.
Накануне Лех Валенса опубликовал в социальных сетях свое фото на больничной койке.
Бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса сообщил, что попал в госпиталь.
Валенсе 81 год, ранее сообщалось, что он страдает сахарным диабетом, также имеет проблемы с сердцем. В 2021 году бывший польский президент был прооперирован после того, как возникли проблемы с его кардиостимулятором. Перед хирургическим вмешательством Валенса записал видеообращение к народу Польши.
Напомним, Валенса является лауреатом Нобелевской премии мира.