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Трамп сообщил, что Соединенные Штаты продолжают помогать Украине

Соединенные Штаты продолжают оказывать военную помощь Украине, но должны убедиться, что имеют достаточно вооружений для себя. Об этом высказался в четверг, 3 июля, американский президент Дональд Трамп.

Соединенные Штаты продолжают оказывать военную помощь Украине, но должны убедиться, что имеют достаточно вооружений для себя. Об этом высказался в четверг, 3 июля, американский президент Дональд Трамп.

— Мы даем им много оружия. Мы работаем с ними и стараемся им помочь, — заявил он.

Однако, по его словам, из-за этого пустеют склады вооружений в Штатах, и «мы должны убедиться, что у нас достаточно оружия для себя», передает РБК.

Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине якобы из-за личной неприязни к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, написало издание The Economist. Авторы статьи утверждают, что такая ситуация ставит Киев в трудное положение — чем меньше вооружений страна получает, тем больше она рискует потерять людей и территории.

США прекратили поставки Украине зенитных ракет для систем ПВО в связи с сокращением собственных запасов. Решение было принято главой политического отдела Пентагона Элбриджем Колби.

При этом в Белом доме отметили, что американские власти приостановили поставки оружия не только Украине. Другие страны также «переклассифицировали» — их лишили приоритета на получение оружия и боеприпасов от Штатов.

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