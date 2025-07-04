Погибшего в ДТП Диогу Жоту похоронят 5 июля в Португалии

Трагическая автокатастрофа, в которой погибли 28-летний Жота и его 25-летний брат Андре да Силва (игрок «Пенафиела»), произошла 3 июля на испанской трассе А-52. Жота отменил авиаперелёт по рекомендации врачей после перенесённой операции на лёгких. Братья направлялись в Сантандер, чтобы переправиться паромом в Англию.