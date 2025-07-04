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Погибшего в ДТП Диогу Жоту похоронят 5 июля в Португалии

Футболиста английского «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоту похоронят 5 июля в португальском Сан-Косме. Церемония прощания пройдёт в пятницу, 4 июля, сообщает газета Daily Mail.

Источник: Life.ru

Трагическая автокатастрофа, в которой погибли 28-летний Жота и его 25-летний брат Андре да Силва (игрок «Пенафиела»), произошла 3 июля на испанской трассе А-52. Жота отменил авиаперелёт по рекомендации врачей после перенесённой операции на лёгких. Братья направлялись в Сантандер, чтобы переправиться паромом в Англию.

Предварительные данные указывают, что причиной аварии стала лопнувшая шина автомобиля, на котором братья возвращались из отпуска. Всего за десять дней до трагедии Диогу Жота отметил свадьбу.