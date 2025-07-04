В Конституционном суде объяснили, как назначаются компенсации членам семей погибших военных

Конституционный суд пересмотрит дело матери погибшего в 1995 году военного. В КС напомнили, что право на получение компенсации в таком случае предоставляется со дня гибели солдата. Выплаты положены с момента вступления в силу закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».
Заявительница обратилась за компенсацией в 2021 году, следует из материалов суда. Однако этот день не совпадает с датой возникновения права на получение соответствующей выплаты. Именно она имеет ключевое значение, сказано в сообщении.
«День возникновения права на социальную выплату означает появление возможности обратиться за ее получением и связан с материальными правоотношениями, а день обращения характеризует начало процедурных правоотношений по ее предоставлению», — уточнили в КС.
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