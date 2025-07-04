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В Конституционном суде объяснили, как назначаются компенсации членам семей погибших военных

Конституционный суд: компенсации семьям погибших бойцов ВС РФ пересчитают.

Источник: Комсомольская правда

Конституционный суд пересмотрит дело матери погибшего в 1995 году военного. В КС напомнили, что право на получение компенсации в таком случае предоставляется со дня гибели солдата. Выплаты положены с момента вступления в силу закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

Заявительница обратилась за компенсацией в 2021 году, следует из материалов суда. Однако этот день не совпадает с датой возникновения права на получение соответствующей выплаты. Именно она имеет ключевое значение, сказано в сообщении.

«День возникновения права на социальную выплату означает появление возможности обратиться за ее получением и связан с материальными правоотношениями, а день обращения характеризует начало процедурных правоотношений по ее предоставлению», — уточнили в КС.

Ранее в России анонсировали новые льготы для семей с двумя и более детьми. С 2026 года начнет действовать новая ипотека. Она будет доступна тем семьям, чьи доходы не превышают 1,5 прожиточного минимума на человека.