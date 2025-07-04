Трамп: США продолжают поставлять оружие Киеву

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона продолжает поставлять вооружение Украине.
При этом он отметил, что в США наблюдается «истощение» запасов оружия. Трамп уточнил, что данные запасы «опустошил» бывший американский лидер Джо Байден.
«Мы даём оружие, но мы дали так много оружия, но мы даём оружие, и мы работаем с ними и пытаемся им помочь, но, знаете, Байден опустошил нашу собственную страну», — заявил Трамп.
Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации. Трамп ответил на соответствующий вопрос журналистов.
По данным Politico, США якобы приостановили поставки боеприпасов и вооружений украинской стороне из-за истощения американских запасов.
Ранее Трамп заявил, что не доволен ситуацией вокруг Киева, он уточнил, что в ней «отсутствует прогресс».