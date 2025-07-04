Россиянам могут сократить рабочий день в пятницу: проект уже готовят в Госдуме

Авторы законопроекта указывают на то, что примерно третья часть российских работодателей устанавливает в пятницу сокращенных рабочий день, так как это влияет на удовлетворенность сотрудников и мотивирует их выполнять больше задач за короткое время, повышает качество жизни и сохраняет здоровье работников.