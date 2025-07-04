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Россиянам могут сократить рабочий день в пятницу: проект уже готовят в Госдуме

В Госдуме предложили на час сократить рабочий день россиян в пятницу.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме РФ предложили сократить на час рабочий день в пятницу. Мера должна коснуться тех, кто трудится в условиях пятидневной рабочей недели. Соответствующий законопроект уже подготовила группа депутатов.

Авторы законопроекта указывают на то, что примерно третья часть российских работодателей устанавливает в пятницу сокращенных рабочий день, так как это влияет на удовлетворенность сотрудников и мотивирует их выполнять больше задач за короткое время, повышает качество жизни и сохраняет здоровье работников.

«При этом сокращенный рабочий день по пятницам — один из инструментов мотивации работников, повышения эффективности и производительности труда», — цитирует РИА Новости председателя думского комитета по соцполитике Ярослава Нилова.

Накануне в Госдуму внесли проект о льготах для матерей-героинь, их хотят уравнять с Героями Труда.

Тем временем Министерство труда подготовило проект расписания праздничных и нерабочих дней на 2026 год.