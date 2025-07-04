Минпросвещения высказалось об отмене ОГЭ

Кроме того, уточняется, что все экзамены, независимо от формы их проведения, связаны с волнением и стрессом, и одна из главных задач выпускника при подготовке к ГИА — научиться справляться с волнением и в стрессовых ситуациях показывать приобретенные умения и навыки, а в этом в свою очередь могут и должны помочь родители, учителя и школьный психолог.