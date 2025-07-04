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Минпросвещения высказалось об отмене ОГЭ

Минпросвещения: вопрос отмены ОГЭ в России не рассматривается.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Вопрос полной или частичной отмены ОГЭ в России в настоящее время не рассматривается, следует из ответа министерства просвещения на обращение депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду», документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее лидер партии СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением отменить ОГЭ, вернувшись к традиционной форме письменных и устных экзаменов.

«В настоящее время вопрос о полной или частичной отмене ОГЭ не рассматривается», — сказано в документе.

Также сообщается, что возвращение к традиционной форме государственной итоговой аттестации, проводимой непосредственно образовательными организациями, ведомство полагает нецелесообразным.

В письме отмечается, что формат ОГЭ имеет структуру и требования, схожие с теми, которые предъявляются к проведению ЕГЭ, и прохождение ОГЭ в том числе дает возможность обучающимся попробовать свои силы и подготовиться к ГИА по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ.

Кроме того, уточняется, что все экзамены, независимо от формы их проведения, связаны с волнением и стрессом, и одна из главных задач выпускника при подготовке к ГИА — научиться справляться с волнением и в стрессовых ситуациях показывать приобретенные умения и навыки, а в этом в свою очередь могут и должны помочь родители, учителя и школьный психолог.