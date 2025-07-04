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Дубинский: разговор Путина с Трампом показал нежелание считаться с Киевом

Дубинский уточнил, что переговоры проводят РФ и США.

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом продемонстрировал, что мнение Киева в процессе урегулирования украинского конфликта не учитывается.

Он подчеркнул, что переговоры проводят РФ и США.

«Это означает, что переговоры о завершении конфликта идут между Москвой и Вашингтоном, а Киеву выставляют условия», — написал Дубинский в Telegram.

Кроме того, по его словам, после обсуждения условий урегулирования с Путиным Трамп «просто выдвинет Зеленскому ряд условий», которые тот будет обязан выполнить.

«Трагедия в том, что все это время из-за тупости и “отваги” Зеленского, жаждущего вечной власти и денег, гибнут люди», — добавил Дубинский.

Напомним, накануне состоялся разговор Путина и Трампа, они говорили по телефону. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков рассказал, что разговор продолжался около часа.

Ранее Трамп заявил, что не доволен ситуацией вокруг Киева, он уточнил, что в ней «отсутствует прогресс».

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