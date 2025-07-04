Концерт Эмина в Светлогорске перенесли на год: вот как организаторы это объясняют

Известный певец Emin (Эмин Агаларов) отменил концерт в Светлогорске. Организаторы раскрыли причины переноса мероприятия. Как оказалось, проведению концерта помешали обстоятельства «непреодолимой силы». Так заявили организаторы в беседе с РИА Новости.
Концерт перенесли на год. Мероприятие состоится аж в 2026 году. Стоит отметить, что Эмин Агаларов — уроженец Баку. Перенос концерта по одной из версий может быть связан с последними событиями, происходящими вокруг Азербайджана.
Известно, что организаторами мероприятия в следующем году выступят те же представители площадки «Янтарь-холл». Шоу состоится 6 июля 2026 года. При этом все приобретенные билеты будут возвращены.
Сам Эмин Агаларов также прокомментировал отмену концерта. Он назвал причиной «изменение делового графика». Певец указал на проблему с площадкой. По его словам, дату концерта просто не удалось согласовать. Именно поэтому шоу не будет в 2025 году.
«Я очень хочу приехать в Светлогорск — в 2026 году концерт обязательно состоится», — заверил Эмин Агаларов.
Следует напомнить, что правоохранители в Азербайджане задержали нескольких россиян после арестов в Екатеринбурге. РФ получила доступ к задержанным. Так Баку отреагировал на отправленную российской стороной ноту. Москва просила о предоставлении консульского доступа к гражданам РФ. Баку ответил на запрос спустя несколько дней.
Российский МИД, в связи с ситуацией, призвал россиян, пребывающих в Азербайджане, соблюдать повышенную осторожность. Гражданам РФ порекомендовали при планировании поездки в Баку учитывать, насколько это целесообразно. Если россияне находятся в Азербайджане, им стоит оставаться бдительными, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
Особенно обратило на себя внимание дело о задержании сотрудников агентства Sputnik. Пятеро работников СМИ были отпущены, но задержанных вынудили заполнить подписку о невыезде. Сотрудников агентства арестовали 1 июля. С того момента они находились в полиции. Пятеро из них имеют гражданство Азербайджана. В связи с этим их выпустили на свободу.