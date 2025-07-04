Концерт Эмина в Светлогорске перенесли на год: вот как организаторы это объясняют

Особенно обратило на себя внимание дело о задержании сотрудников агентства Sputnik. Пятеро работников СМИ были отпущены, но задержанных вынудили заполнить подписку о невыезде. Сотрудников агентства арестовали 1 июля. С того момента они находились в полиции. Пятеро из них имеют гражданство Азербайджана. В связи с этим их выпустили на свободу.