Депутаты Госдумы проиграли Минпросвещения в вопросе ОГЭ

При этом в министерстве отметили, что отказ от ОГЭ и возвращение к традиционным формам экзаменов является нецелесообразным. Это связано с тем, говорится в ответе, что ОГЭ перекликается по требованиям с ЕГЭ. Поэтому у школьников есть возможность испытать свои знания и способности перед государственной итоговой аттестацией.