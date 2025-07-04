Депутаты Госдумы проиграли Минпросвещения в вопросе ОГЭ

Депутаты Госдумы отправили в Минпросвещения инициативу об отмене ОГЭ и возврат к традиционным экзаменам. Однако в министерстве заявили, что ни полная, ни частичная отмена данного вида проверки знаний школьников не планируется, сообщает РИА Новости.
«В настоящее время вопрос о полной или частичной отмене ОГЭ не рассматривается», — говорится в официальном ответе Минпросвещения.
При этом в министерстве отметили, что отказ от ОГЭ и возвращение к традиционным формам экзаменов является нецелесообразным. Это связано с тем, говорится в ответе, что ОГЭ перекликается по требованиям с ЕГЭ. Поэтому у школьников есть возможность испытать свои знания и способности перед государственной итоговой аттестацией.
В Минпросвещения напомнили и про стресс, который испытывает ученик при подготовке и сдаче экзаменов. При этом форма их проведения никак не влияет на волнение. И добавили, что школьнику справляться со стрессом должны помогать родители, учителя и психолог образовательного учреждения.