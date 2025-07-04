ЛДПР учредила партийную медаль «За освобождение Донбасса и Новороссии»

По словам парламентария, медаль ЛДПР учреждается в целях поощрения граждан за личные и коллективные заслуги по освобождению Донбасса и Новороссии, а также для стимулирования и поддержки народных инициатив по освобождению этих территорий.
Согласно положению о медали, которое есть в распоряжении РИА Новости, поводом для представления к награде станут освобождение Донбасса и Новороссии в рамках СВО, особый вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности государства, а также непосредственное выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции, способствующих достижению ее целей. Вручаться медаль будет как военнослужащим, так и гражданским лицам.
«Мы гордимся каждым человеком, которому будет вручена медаль ЛДПР, потому что, без всяких сомнений, все награжденные ей — настоящие герои, близкие нам по духу. Медаль “За освобождение Донбасса и Новороссии” призвана подчеркнуть заслуги и подвиг тех, кто ежедневно вносит свой вклад в успех СВО, как это делали их деды и прадеды, защищая Отечество раньше», — сказал Слуцкий.
По его словам, награждаться медалью ЛДПР будут не только бойцы на передовой, но и медики, водители, техники, повара — гражданский персонал Вооруженных Сил РФ, а также простые россияне и граждане других государств. «Все те люди, которые ежедневно приближают нашу Победу», — добавил лидер ЛДПР.
Медаль «За освобождение Донбасса и Новороссии» круглой формы, а на лицевой стороне медали расположено рельефное изображение бойца СВО посередине, а также на заднем плане солдат Великой Отечественной войны 1941−1945 годов и Отечественной войны 1812 года слева и справа соответственно. Также лицевая сторона медали содержит рельефную надпись «За освобождение Донбасса и Новороссии», а в нижней части медали эмблему в виде щита зеленого цвета с надписями белым цветом «ЛДПР» и «Плечом к плечу».
Уточняется, что вместе с медалью будет вручаться соответствующее удостоверение, в котором будут указаны дата вручения награды, а также фамилия имя и отчество награжденного. Кроме того, награждение медалью может быть произведено посмертно.