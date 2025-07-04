ЛДПР учредила партийную медаль «За освобождение Донбасса и Новороссии»

«Мы гордимся каждым человеком, которому будет вручена медаль ЛДПР, потому что, без всяких сомнений, все награжденные ей — настоящие герои, близкие нам по духу. Медаль “За освобождение Донбасса и Новороссии” призвана подчеркнуть заслуги и подвиг тех, кто ежедневно вносит свой вклад в успех СВО, как это делали их деды и прадеды, защищая Отечество раньше», — сказал Слуцкий.