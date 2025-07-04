Андрей Канчельскис опроверг обвинения супруги Стаса Михайлова в избиении

Футболист Андрей Канчельскис опроверг обвинения своей бывшей супруги Инны, которая сейчас замужем за певцом Стасом Михайловым, в избиении.
— Моя бывшая жена, когда давала интервью, сказала, что я ее избивал. Да, развод дался тяжело, но я пережил данный период спокойно. Первое время непросто было, а теперь все давно ушло. Жизнь продолжается, — заявил он.
По его словам, они с экс-женой были в браке 15 лет, растили двух детей и были счастливы. Но внезапно все рухнуло, и произошло это по вине Инны, отметил футболист.
— С балалаечником я не знаком. С Инной мы не общаемся вообще. А с детьми хорошее общение, постоянно летаю в Лондон, Ниццу — все нормально, — рассказал Канчельскис в RuTube-шоу «Карты, деньги, два мяча».
Песни Стаса Михайлова являются примитивным творчеством и «не пахнут искусством», поэтому он собирает на стадионах только «теть Мань» и «дядь Вань». Об этом высказался композитор Максим Дунаевский. По его словам, сейчас заметна острая нехватка профессиональных авторов песен, из-за чего по-настоящему качественных композиций в последнее время выходит очень мало.