Семилетний шахматист из Владивостока взял серебро на Кубке мира в Грузии

Детский Кубок мира по шахматам FIDE (6+) завершился в Батуми. В числе участников — 7-летний Богдан Калинин из Владивостока, показавший высокий результат: второе место в шахматной композиции и четвёртое — в классических шахматах в категории до 8 лет. В турнире, проходившем с 23 июня по 2 июля, приняли участие 290 спортсменов из 36 стран. Корр. ИА PrimaMedia пообщался с тренером юного шахматиста и узнал, как строились тренировки и что помогло добиться успеха на международной арене.
К началу турнира Богдан подошёл в хорошей игровой форме. До поездки в Грузию он принял участие в первенстве России до 9 лет (6+) в Костроме и в командном первенстве страны среди школьников «Белая ладья» (6+) в Сочи. Это помогло ему подготовиться к Кубку мира.
«Богдан занимается в среднем по 25−30 часов в неделю. В его подготовку входит просмотр партий гроссмейстеров, решение шахматных задач, игра в интернете, запоминание и отработка дебютов. Плюс занятия в клубе и индивидуальные тренировки», — отмечает тренер Александр Санаров.
Юный шахматист успешно выступил в категории мальчиков до 8 лет. В турнире по шахматной композиции он занял второе место, а в классических шахматах — четвёртое среди 48 участников, представлявших национальные сборные своих стран. По словам тренера, Богдан начинал турнир с 10-й позиции в стартовом рейтинге. Он отметил, что особенно ему запомнилась последняя партия группового этапа.
«Богдан сильно отравился и не ел больше суток. Шел на партию без сил и подготовки. Но на морально-волевых смог одержать важнейшую победу в решающей партии», — рассказывает тренер.
Богдан Калинин тренируется в шахматном клубе «ChessTime» под руководством Александра Санарова. Спортсмену 7 лет, на его счету более 50 наград, включая чемпионство России до 6 лет, серебро чемпионата России до 9 лет, призовые места на турнирах уровня Азии, Дальнего Востока и Приморья.
«Сейчас в планах немного отдохнуть. Слишком насыщенными выдались май и июнь. Осенью в Казахстане пройдет чемпионат мира до 8 лет (6+), будем готовиться. К слову, дедушка Богдана — кандидат в мастера спорта по шахматам. А внук мечтает стать чемпионом мира», — подчеркивает Александр.