Семилетний шахматист из Владивостока взял серебро на Кубке мира в Грузии

Детский Кубок мира по шахматам FIDE (6+) завершился в Батуми. В числе участников — 7-летний Богдан Калинин из Владивостока, показавший высокий результат: второе место в шахматной композиции и четвёртое — в классических шахматах в категории до 8 лет. В турнире, проходившем с 23 июня по 2 июля, приняли участие 290 спортсменов из 36 стран. Корр. ИА PrimaMedia пообщался с тренером юного шахматиста и узнал, как строились тренировки и что помогло добиться успеха на международной арене.