Ограничений нет: Эксперт подсчитала, во сколько обойдётся пикник с шашлыком летом 2025 года

С начала 2024 года баранина в Москве подорожала на 34,1%, говядина — на 24%. На свинину и мясо кур цены практически не изменились (9,5% и 5,1%). Не лишними будут овощи (огурцы и помидоры по 250 гр. на человека), лепёшки, зелень и кетчуп. В зависимости от сорта и размера, на это придётся потратить около 500 рублей. Некоторые дачники уже собирают первый урожай и тогда расходы можно снизить.