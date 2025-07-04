В ЦБ РФ рассказали, когда пенсионеры смогут перейти на пенсию в цифровых рублях

Куратор проекта цифрового рубля, глава департамента национальной платежной системы Банка РФ Алла Бакина рассказала, когда пенсионеры смогут перейти на пенсию в цифровых рублях.
Такая возможность появится не раньше 2026 года, она будет добровольной. Для этого потребуется подготовить инфраструктуру, уточнила она.
С этой целью на рассмотрение Государственной думы РФ внесен законопроект, который определяет сроки готовности банков и торгово-сервисных предприятий к запуску цифрового рубля.
— Это только первый этап. Также должна быть готовность на уровне госбюджета. Мы ждем принятия соответствующих изменений в Бюджетный кодекс, — рассказала Бакина «Российской газете».
Страховые пенсии с 2026 года начнут индексироваться два раза год. Об изменениях в пенсионной системе рассказала член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, первая индексация выпадет на реальное значение инфляции, а вторая индексация — на уровень роста доходов инвестиционного портфеля Социального фонда.