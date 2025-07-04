В ЦБ РФ рассказали, когда пенсионеры смогут перейти на пенсию в цифровых рублях

Страховые пенсии с 2026 года начнут индексироваться два раза год. Об изменениях в пенсионной системе рассказала член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, первая индексация выпадет на реальное значение инфляции, а вторая индексация — на уровень роста доходов инвестиционного портфеля Социального фонда.