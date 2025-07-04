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Во Франции могли убить хирурга, сменившего пол жене Макрона

Во Франции разгорается новый скандал вокруг прошлого жены президента республики Эммануэля Макрона после смерти хирурга, который якобы делал операцию по смене пола Брижит Макрон, пишут французские СМИ.

Во Франции разгорается новый скандал вокруг прошлого жены президента республики Эммануэля Макрона после смерти хирурга, который якобы делал операцию по смене пола Брижит Макрон, пишут французские СМИ.

Начало было положено в минувший вторник, когда портал Enquete du jour рассказал о гибели врача Франсуа Фэвре. По словам сестры погибшего, которые приводит СМИ, ее брат не был склонен к самоубийству.

Она утверждает, что смерть родственника напрямую связана с интервью, которое тот должен был дать как раз о таинственном прошлом первой леди Франции. Фэвре собирался рассказать о проходившей операции. Врач, по некоторым данным, даже имел доказательства операции по смене пола Брижит Макрон.

«В статье утверждается, что хирург, у которого были доказательства о смене пола Брижит Макрон, погиб в результате падения. Это ложная информация», — сообщили на радиостанции Franceinfo.

Ранее «МК» писал, что хирург Фэвре обнаружен мертвым в Париже. 29 июня 2025 года тело мужчины было найдено после смертельного падения из окна двенадцатого этажа.