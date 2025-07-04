Во Франции могли убить хирурга, сменившего пол жене Макрона

Она утверждает, что смерть родственника напрямую связана с интервью, которое тот должен был дать как раз о таинственном прошлом первой леди Франции. Фэвре собирался рассказать о проходившей операции. Врач, по некоторым данным, даже имел доказательства операции по смене пола Брижит Макрон.