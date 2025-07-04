Китай на пальцах объяснил непонятливым европейцам: поражение России не входит в его планы

Представители стран-членов ЕС неоднократно обвиняли Китай в якобы поставках в Россию товаров неоднозначного назначения. Так поступила, в том числе, глава дипломатии Евросоюза Кайя Каллас. В ответ министр иностранных дел Китая Ван И подробно объяснил Европе, что Пекину невыгодно поражение РФ на Украине. Об этом пишет газета South China Morning Post.
Ван И сообщил, что Китай не может «позволить себе» поражение Москвы в украинском конфликте. При этом Пекин всё так же позиционирует себя как миротворца, сотрудничая и с Киевом, и с РФ, сказано в материале.
«Министр Ван И заявил главному дипломату ЕС, что Китай не может позволить себе поражение России в Украине, поскольку опасается, что США тогда перенесут все свое внимание на Пекин», — объясняется в статье.
По мнению министра обороны России Андрея Белоусова, сейчас отношения РФ и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне. Он отметил, что ключевую роль играют доверительные контакты.