Роспотребнадзор признал безопасными для купания четыре из 14 зон отдыха в Москве

Зоны Левобережье, пляж «Динамо», Головинские пруды и Большой Садовый не прошли проверку. Результаты анализа воды и песка в этих водоёмах оказались неудовлетворительными. Кроме того, запрещено купаться в зонах отдыха Серебряный бор-2 и 3 (СЗАО), озере «Чёрное» (ЗелАО) и Школьном озере (ЗелАО). Вода в этих водоёмах не соответствует требованиям по микробиологическим показателям.