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Роспотребнадзор признал безопасными для купания четыре из 14 зон отдыха в Москве

Роспотребнадзор признал лишь четыре пляжа в Москве безопасными для купания. Об этом сообщили на сайте ведомства. Всего для проверки подготовили 14 зон отдыха.

Источник: Life.ru

К зонам, где разрешили купание, относятся: озеро Белое (ВАО); Мещерское (ЗАО); Пионерский пруд (ЦАО); Тропарёво (ЮЗАО).

В управлении указали, что две зоны отдыха с купанием в настоящее время закрыты на реконструкцию. Это Большой городской пруд и Путяевский пруд № 1.

Зоны Левобережье, пляж «Динамо», Головинские пруды и Большой Садовый не прошли проверку. Результаты анализа воды и песка в этих водоёмах оказались неудовлетворительными. Кроме того, запрещено купаться в зонах отдыха Серебряный бор-2 и 3 (СЗАО), озере «Чёрное» (ЗелАО) и Школьном озере (ЗелАО). Вода в этих водоёмах не соответствует требованиям по микробиологическим показателям.

Ранее Life.ru сообщал о пригодных для отдыха пляжах на Кубани. Безопасными для купания являются курорты на прибрежных территориях от города Геленджик до границы с Республикой Абхазия, а также от Тамани до Ростовской области.