Россиянам рассказали о праве получить больничный после увольнения

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россияне имеют право на получения пособия по временной нетрудоспособности после увольнения, но при соблюдении ряда условий. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
По его словам, получить пособие можно, если человек заболел в течение 30 дней с момента прекращения трудовой деятельности и за это время не успел устроиться на новую работу.
«Размер пособия в таком случае рассчитывается и выплачивается исходя из 60% покрытия заработка (вне зависимости от страхового стажа)», — указал эксперт.
При этом первые три дня оплачивает бывший работодатель, а остальные — Социальный фонд России, заключил он.