В Иркутской области 4 июля воздух прогреется до +26 градусов

В Иркутской области 4 июля по прогнозам синоптиков ожидается +26 градусов днем. Местами столбик термометра может упасть до +11…+16. Как сообщили КП-Иркутск в ФГБУ УГМС, на небе будет облачно с прояснениями, в некоторых районах возможны осадки в виде кратковременного дождя. Ветер в регионе будет переменчивый — западный и северо-западный 5−10 м/с.
— В городе Иркутске специалисты прогнозируют небольшой дождь и северо-западный ветер до 11 м/с. В дневные часы потеплеет до +23…+25, — рассказали в Иркутском гидрометцентре.
На реке Киренга 4 июля ожидается повышение уровней воды на 15 сантиметров. На реке Лена возможно колебание до 20 см, а на левом берегу Ангары уровень воды может снизить на 5 или на 30 см.
Ранее КП-Иркутск рассказала, где в Иркутске пройдет отключение горячей воды 4 июля 2025.