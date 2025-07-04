В Иркутской области 4 июля воздух прогреется до +26 градусов

В Иркутской области 4 июля по прогнозам синоптиков ожидается +26 градусов днем. Местами столбик термометра может упасть до +11…+16. Как сообщили КП-Иркутск в ФГБУ УГМС, на небе будет облачно с прояснениями, в некоторых районах возможны осадки в виде кратковременного дождя. Ветер в регионе будет переменчивый — западный и северо-западный 5−10 м/с.