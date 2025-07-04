Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 14-летнего подростка

Росфинмониторинг в четверг, 3 июля, обновил список террористов и экстремистов. В него попал 14-летний подросток Амир Шагатов. Это следует из данных, которые размещены на сайте ведомства.
В документе указано, что юноша родился в Оренбурге 13 апреля 2011 года. Таким образом, он стал самым молодым участником данного перечня.
Уехавшая из РФ телеведущая Татьяна Лазарева* призналась, что не хотела бы быть иностранным агентом. Своими мыслями она поделилась в блоге на YouTube. Рассуждая на тему политических взглядов и борьбы известных исторических личностей, она считает, что сегодня большинство граждан стремятся к простой и понятной жизни.
Ранее Лазарева* в шутку назвала Россию ужасной страной. Ее высказывания прозвучали в интервью с блогером Максимом Кацем** на YouTube-канале. Они говорили о семье блогера и о том, как он вернулся из Израиля в РФ в возрасте 17 лет.
*Внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
**Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.