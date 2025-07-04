Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 14-летнего подростка

Ранее Лазарева* в шутку назвала Россию ужасной страной. Ее высказывания прозвучали в интервью с блогером Максимом Кацем** на YouTube-канале. Они говорили о семье блогера и о том, как он вернулся из Израиля в РФ в возрасте 17 лет.