Гроза в Петербурге достигла пика: молния попала в небоскреб

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов также предупредил жителей о вероятном сильном подъеме воды. Причиной стал мощный циклон с аномальными для лета характеристиками. Они касаются обильных дождей и гроз. Кроме того, в Петербурге ждут усиления ветра до 25 метров в секунду.