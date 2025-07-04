Гроза в Петербурге достигла пика: молния попала в небоскреб

В Петербурге продолжаются обещанные синоптиками ливни. Во время грозы молния попала в небоскреб «Лахта Центр». Инцидент произошел вечером 3 июня. Об этом пишет петербургское издание «Фонтанка», ссылаясь на видео. Момент удалось запечатлеть жителям города.
Вблизи «Лахта Центра» заметили сразу три ярких молнии. Одна из них ударила в громоотвод здания. Информации о пострадавших не поступало. По имеющимся сведениям, ЧП не привело к повреждениям. Здание продолжает работу в штатном режиме.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов также предупредил жителей о вероятном сильном подъеме воды. Причиной стал мощный циклон с аномальными для лета характеристиками. Они касаются обильных дождей и гроз. Кроме того, в Петербурге ждут усиления ветра до 25 метров в секунду.